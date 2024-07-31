Ульянов сообщил, что «Локомотив» подпишет новый контракт с Лантратовым
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил «СЭ», что клуб переподпишет контракт с голкипером железнодорожников Ильей Лантратовым. На встрече с болельщиками клуба в июл Ульянов говорил о намерении увеличить сумму отступных в контракте голкипера.
«Не могу сказать, что в ближайшее время, но переподписание контракта с Лантратовым будет. Я в этом уверен», — сказал Ульянов «СЭ».
28-летний вратарь в январе 2023 года перешел из «Химок» в «Локомотив», подписав контракт до лета 2026 года.
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|3.08
|15:00
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|- : -
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Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
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|- : -
|4.08
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|
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Факел – Краснодар
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Бителло
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Виктор Гимарайнс Артур
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|Ж
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Динамо
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Евгений Марков
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