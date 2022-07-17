Кротов: «Судьи каждый эпизод по ВАР смотрели. Мне было смешно»

Форвард «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с «Локомотивом». Команды сыграли вничью 1:1, а нападающий забил один из голов.

«Судейство? Они сегодня каждый эпизод по ВАР смотрели. Мне было смешно.

У нас было удаление. «Локомотив» атаковал, мы оборонялись. Увезли важное очко, сыграли вничью. Парни молодцы, бились до конца.

Как удалось переломить ход матча? У нас команда с характером, мы боролись и вырвали ничью.

Дальнейшие перспективы клуба? Набирать очки, прибавлять от игры к игре», — сказал Кротов «РБ Спорт».

В следующем матче «Локомотив» примет «Ростов» 24 июля, а «Нижний Новгород» в этот же день встретится на выезде с подмосковными «Химками».