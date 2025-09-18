Спортивный директор «Балтики»: «Футболисты «Зенита» выдохнули после игры с нами. Мы были лучше по всем метрикам»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 8-го тура чемпионата России.

— После матча с «Зенитом» в социальных сетях «Балтики» появилось сообщение: «Не дожали». Не слишком дерзко?

— А так и было, не дожали. По всем метрикам мы были лучше гегемона чемпионата. Могли рассчитывать на победу. Мне кажется, футболисты «Зенита» выдохнули после окончания игры. А разве плохо, что «Балтика» навязывает игру и является конкурентоспособной? Респект тренерскому штабу.

После 8 туров «Балтика» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.