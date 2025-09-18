Transfermarkt составил топ-10 самых дорогих игроков РПЛ

Transfermarkt обновил информацию о трансферной стоимости игроков клубов РПЛ.

Самыми ценными активами российских клубов признали 25-летнего нападающего «Зенита» Луиса Энрике и 25-летнего армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Трансферная стоимость каждого оценивается в 25 миллионов евро.

На третьем месте идет 20-летний российский полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — оценка стоимости спортивных прав на него выросла на 11 миллионов евро до 23 миллионов.

Рейтинг самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt

1-2. Луис Энрике («Зенит») — 25 миллионов евро

1-2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 25

3. Алексей Батраков («Локомотив») — 23

4. Жерсон («Зенит») — 22

5. Жедсон Фернандеш («Спартак») — 20

6. Вендел («Зенит») — 18

7-8. Константин Тюкавин («Динамо») — 16

7-8. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 16

9. Манфред Угальде («Спартак») — 15

10. Эсекьэль Барко («Спартак») — 14