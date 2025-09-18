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Transfermarkt составил топ-10 самых дорогих игроков РПЛ

Павел Лопатко
Алексей Батраков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Transfermarkt обновил информацию о трансферной стоимости игроков клубов РПЛ.

Самыми ценными активами российских клубов признали 25-летнего нападающего «Зенита» Луиса Энрике и 25-летнего армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Трансферная стоимость каждого оценивается в 25 миллионов евро.

На третьем месте идет 20-летний российский полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — оценка стоимости спортивных прав на него выросла на 11 миллионов евро до 23 миллионов.

Рейтинг самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt

1-2. Луис Энрике («Зенит») — 25 миллионов евро
1-2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 25
3. Алексей Батраков («Локомотив») — 23
4. Жерсон («Зенит») — 22
5. Жедсон Фернандеш («Спартак») — 20
6. Вендел («Зенит») — 18
7-8. Константин Тюкавин («Динамо») — 16
7-8. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 16
9. Манфред Угальде («Спартак») — 15
10. Эсекьэль Барко («Спартак») — 14

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Алексей Батраков
Жедсон Фернандеш
Константин Тюкавин
Манфред Угальде
Матвей Кисляк
Эдуард Сперцян
Эсекьель Барко
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Жерсон Маграо
Луис Энрике (футболист)
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«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
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ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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ЦСКА

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