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Дуглас Сантос не планировал выступать за сборную России после получения гражданства РФ

Сергей Ярошенко
Дуглас Сантос.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что не планировал выступать за сборную России.

«С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи. Слава богу, что появилась такая возможность, выступая за «Зенит», — цитирует Сантоса ТАСС.

В октбяре 2024 года Сантос получил паспорт РФ и сменил спортивное гражданство на российское. Футболист был включен в расширенный состав сборной России на сбор в марте 2025 года, однако не вошел в итоговую заявку.

1 сентября ФИФА объявила о смене спортивного гражданства футболиста с российского на бразильское, после того как Сантос принял вызов главного тренера сборной Барзилии Карло Анчелотти на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

5 сентября 31-летний бразилец дебютировал за национальную команду в матче против Чили (3:0). Футболист провел на поле все 90 минут. Матч со сборной Боливии (0:1) защитник провел на скамейке запасных.

Дуглас Сантос.Официально: Дуглас Сантос — снова легионер. Теперь у «Зенита» проблемы с лимитом, но в клубе не расстраиваются

Источник: ТАСС
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Дуглас Сантос
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2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
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