Дуглас Сантос не планировал выступать за сборную России после получения гражданства РФ

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что не планировал выступать за сборную России.

«С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи. Слава богу, что появилась такая возможность, выступая за «Зенит», — цитирует Сантоса ТАСС.

В октбяре 2024 года Сантос получил паспорт РФ и сменил спортивное гражданство на российское. Футболист был включен в расширенный состав сборной России на сбор в марте 2025 года, однако не вошел в итоговую заявку.

1 сентября ФИФА объявила о смене спортивного гражданства футболиста с российского на бразильское, после того как Сантос принял вызов главного тренера сборной Барзилии Карло Анчелотти на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

5 сентября 31-летний бразилец дебютировал за национальную команду в матче против Чили (3:0). Футболист провел на поле все 90 минут. Матч со сборной Боливии (0:1) защитник провел на скамейке запасных.