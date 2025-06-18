Медведев — о контракте Аршавина: «Он будет работать дальше в «Зените»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал статус Андрея Аршавина в клубе.

— Контракт с Аршавиным уже продлен?

— В оформлении. Он будет работать дальше в «Зените».

— Мы всегда удивляемся, что Аршавин легко говорит. Вы следите за тем, что он говорит?

— Он же у нас публичная фигура, — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

Аршавин завершил игровую карьеру в 2019 году. В январе 2022-го он занял пост заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените».