Сперцян: «Были варианты от европейских клубов зимой, но я еще полгода буду в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своем будущем.

1 февраля появилась информация, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Лидс», выступающий в английском чемпионшипе.

«У меня были варианты от европейских клубов этой зимой, но это лучше спросить у клуба — я пока здесь и еще полгода буду играть. Меня не заинтересовали предложения? Между собой общались клубы, я не знаю», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.