В «Рубине» сообщили, что расторгли контракт с испанским тренером по обоюдному согласию
Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что клуб расторг контракт с тренером по физподготовке Хавьером Солесом по обоюдному согласию.
«С Хавьером у нас был всегда диалог, он не пропадал, я и лично с ним разговаривал, просто он находится с семьей, видимо, устал, хочет дома побыть. Расторжение контракта? Мы по обоюдному согласию расторгли», — цитирует Айбатова ТАСС.
Ранее стало известно, что 42-летний испанец не приехал на сборы команды в Турции.
Источник: ТАСС
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|
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|35
|
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|35
|
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|7
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|
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|3
|8
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|11-17
|17
|
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|4
|10
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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16
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|18
|1
|5
|12
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
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ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Крылья Советов
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|1
|3
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