В «Рубине» сообщили, что расторгли контракт с испанским тренером по обоюдному согласию

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что клуб расторг контракт с тренером по физподготовке Хавьером Солесом по обоюдному согласию.

«С Хавьером у нас был всегда диалог, он не пропадал, я и лично с ним разговаривал, просто он находится с семьей, видимо, устал, хочет дома побыть. Расторжение контракта? Мы по обоюдному согласию расторгли», — цитирует Айбатова ТАСС.

Ранее стало известно, что 42-летний испанец не приехал на сборы команды в Турции.