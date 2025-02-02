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Сегодня, 19:10

Газизов: «Я не общался со «Спартаком» по трансферу Волка»

Сергей Ярошенко
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб запросил 5 миллинов евро за трансфер вратаря Давида Волка в «Спартак».

«Это вранье. Никакого предложения в «Динамо» не поступало. Я со «Спартаком не общался, официально ничего не было», — цитирует Газизова Metaratings.ru

Контракт Волка с клубом действителен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне в активе 23-летнего футболиста 21 матч во всех турнирах, 19 пропущенных голов и восемь встреч «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 млн евро.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Давид Волк
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«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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