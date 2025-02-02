Источник: Сперцян может перейти в «Лидс»

«Лидс» заинтересован в переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке, который недолго возглавлял «Краснодар».

После 30 туров «Лидс» с 63 очками лидирует в турнирной таблице английского чемпионшипа.

В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.