Источник: Риера может возглавить «Спартак». Клубу придется заплатить за тренера от 1,5 до 2 миллионов евро

Новым главным тренером «Спартака» вместо серба Деяна Станковича может стать испанец Альберт Риера, сообщает издание Sportklub.

По данным источника, представители московского клуба посетят матч общего этапа Лиги конференций между «Целе» и «Легией», который состоится 6 ноября. Руководство словенского клуба не намерено отпускать 43-летнего тренера до зимы.

Издание Legalbet.ru сообщает, что «Спартаку» придется заплатить от 1,5 до 2 миллионов евро за выкуп контракта Риеры.

После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.