Айдамиров о кредите доверия к Черчесову: «Этот вопрос не обсуждается»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о доверии к главному тренеру клуба Станиславу Черчесову.

«Этот вопрос не обсуждается. Есть ли спад или нет — это вопрос к главному тренеру. Кредит доверия к Черчесову? Что все начинают разгонять данную тему. Кредит какой-то. У меня, например, дебетовая карта, а не кредитная», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» после 14-го тура занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.