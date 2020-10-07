«Спартак» ждет суд по итогам матча с «Зенитом»

Управление Роспотребнадзора по Москве на официальном сайте опубликовал заявление о превышении количества зрителей на матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве (1:1).

«3 октября 2020 года на стадионе «Открытие Арена» состоялся матч «Спартак» — «Зенит», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. — Накануне матча организаторами были проведены необходимые мероприятия, направленные на обеспечение мер профилактики новой коронавирусной инфекции на объекте массового скопления людей: закуплены дезинфицирующие средства, маски и перчатки, нанесена социальная разметка для соблюдения дистанцирования, проведена генеральная уборка с дезинфекцией помещений и контактных поверхностей, систем вентиляций. Весь персонал стадиона прошёл обследование на COVID-19 методом ПЦР.



Однако, в период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, при максимальной загрузке стадиона 45000 человек были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча, как болельщиками команд «Спартака», так и «Зенита».



За необеспечение выполнения требований, направленных на разрыв механизма передачи инфекции, в том числе использования болельщиками медицинских масок и перчатки соблюдения социальной дистанции, в период повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и регистрации среди молодежи преимущественно бессимптомных форм, специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в СЗАО возбуждено административное расследование.



По итогам расследования 7 октября 2020 года на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ, и административные материалы направлены в Тушинский районный суд. Данная статья предусматривает административное наказание на должностных лиц от 50000 до 150000 рублей, на юридических лиц — от 200 000 до 500000 рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток».