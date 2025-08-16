«Спартак» и «Зенит» встретятся в 5-м туре чемпионата России в субботу, 16 августа. Матч на «Лукойл Арене» в Москве начинается в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Зенит» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 16.30 мск, за час до стартового свистка. Ретранслировать игру в прямом эфире будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск».

Спартаковцы в предыдущем туре уступили «Локомотиву» (2:4), а зенитовцы — «Ахмату» (0:1).