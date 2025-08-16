Футбол
16 августа, 16:28

«Спартак» — «Зенит»: Маркиньос, Жедсон и Луис Энрике выйдут с первых минут

Сергей Ярошенко
«Спартак» — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч 5-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Жедсон Фернандеш, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Рябчук, Дмитриев, Хлусевич, Гузиев, Солари, Массалыга, Пруцев, Зорин, Зобнин, Заболотный.

«Зенит»: Адамов Д., Дуглас Сантос, Дркушич, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Педро, Кассьерра.

Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Адамов А., Эракович, Вега, Мостовой, Ерохин, Соболев, Глушенков, Лусиано, Шилов.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:2
Зенит

  • тихоновнавсегда

    То есть его на поле нет по Вашей логике?

    17.08.2025

  • Андрей Гридасов

    Адамов вратарь, а не полевой игрок.

    16.08.2025

  • Alexey Zakharov

    Всех красно-синих с ничьей!

    16.08.2025

  • Tokhir

    Как бы не запорол?!

    16.08.2025

  • андрей андреев

    Понял Сережа свою ошибку с Латышонком. Я сразу говорил, что рано сажают на лавку Мишу Кержа! Латышонок ему в подметки не годится. Вот сейчас пробует Адамова, а там, глядишь, снова Мишку увидим. Еще надо убрать Сантоса, он нулевой.

    16.08.2025

  • al-an-ko

    Про Дуглоса согласен - натурал, жена и дочка есть.

    16.08.2025

  • Sergey_Marcus

    Мы ваш лимит крутили на газовой трубе.

    16.08.2025

  • al-an-ko

    У Спартака хоть четыре россиянина, в Зените только один)))))))))))) Народная команда. Пы Сы - не болельщик, просто люблю футбол посмотреть

    16.08.2025

  • Вася

    лысое говно, недоволен помазуном, выпусти довбня, опять ворота пустые!!!

    16.08.2025

  • призма

    адамов более русская фамилия чем латышонок на всякий случай его выпустили))))

    16.08.2025

  • spar001

    два иностранных клуба:grin:... Зенит ващще с одним русским в составе...

    16.08.2025

  • Вася

    опять урод лысый, команду без вратаря оставил! похоже там отношения больше чем дркдеские! даде смотреть не хочу!

    16.08.2025

  • призма

    адамов алип казах и дуглас натурал

    16.08.2025

  • ngil

    Кто три паспортиста в Зените?

    16.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    В бой идут одни старики (легионеры).

    16.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Сергей Богданович вступил в заочный спор с Дегтярёвым. Состав такой, что типа - и куда мне их всех девать на следующий год.

    16.08.2025

  • AnTaras

    Ни Мостового, ни Глушенкова, ни Лусиано, ни Шилова, ни Латышонка. Я даже комментировать что то затрудняюсь...

    16.08.2025

  • Andrey Victorovich

    Опять Максименко в воротах, значит ничего хорошего ждать не стоит

    16.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Библейская.

    16.08.2025

  • Павел Леонидович

    событие то какое

    16.08.2025

  • тихоновнавсегда

    Адамов вроде русская фамилия...

    16.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Серожка перед увольнением продолжает чудить... ну что здесь сказать – молодец!

    16.08.2025

  • Кабанчик

    Все сильнейшие, только дырка Максименко пугает

    16.08.2025

  • петя

    Опять Максименко, значит опять дырка в обороне!

    16.08.2025

  • Андрей Гридасов

    Ни одного российского игрока у "Зенита" в поле! Семака - вон из команды!

    16.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей//

    16.08.2025

    • Жедсон и Маркиньос попали в заявку «Спартака» на матч с «Зенитом», Гарсия не приехал

    «Спартак» — «Зенит»: трансляция матча РПЛ онлайн
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит 0 : 2
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

