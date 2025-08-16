«Спартак» — «Зенит»: Маркиньос, Жедсон и Луис Энрике выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч 5-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Жедсон Фернандеш, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Рябчук, Дмитриев, Хлусевич, Гузиев, Солари, Массалыга, Пруцев, Зорин, Зобнин, Заболотный.

«Зенит»: Адамов Д., Дуглас Сантос, Дркушич, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Педро, Кассьерра.

Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Адамов А., Эракович, Вега, Мостовой, Ерохин, Соболев, Глушенков, Лусиано, Шилов.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».