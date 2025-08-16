«Балтика» — «Локомотив»: Оффор не попал в ворота из центра штрафной

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор не сумел реализовать момент у ворот «Локомотива» в матче 5-го тура РПЛ.

На 65-й минуте нигериец при счете 1:0 в пользу своей команды получил мяч в центре штрафной. Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин упал, оставив большую часть ворот пустыми, но Оффор не попал в створ.

После промаха Оффора главный тренер калининградцев Андрей Талалаев упал на газон.

«СЭ» ведет трансляцию встречи.