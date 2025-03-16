«Спартак» — «Зенит»: Мартинс оформил дубль и снова вывел красно-белых вперед

«Спартак» снова вышел вперед в матче против «Зенита» в 21-м туре РПЛ — 2:1.

На 90-й минуте дубль оформил Кристофер Мартинс.

«СЭ» ведет текстовую онлайн трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».