«Спартак»: «Задача выполнена, летим домой»
«Спартак» отправляется в Москву после матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (2:2), сообщает официальный Twitter клуба 16 мая.
«Задача выполнена. Летим домой», — говорится в сообщении.
Задача выполнена ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 16, 2021
Летим домой ? pic.twitter.com/4CWlVz1A9E
Команда набрала 57 очков, заняла второе место и сыграет в отборочном турнире Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1393967821084893186
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю