«Спартак» поблагодарил Тедеско: «Доменико, мы будем скучать»
«Спартак» поблагодарил за работу главного тренера команды Доменико Тедеско. Немецкий специалист покидает клуб в конце сезона.
Доменико, мы будем скучать ??#ДанкеДоменико ?? pic.twitter.com/xNL3lgZBK0— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 16, 2021
«Доменико, мы будем скучать», — говорится в сообщении. Также в нем опубликован хэштег #ДанкеДоменико (спасибо, Доменико).
В 30-м туре чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2). Команда заняла второе место и сыграет в отборочном турнире Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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