Ларссон стал лучшим бомбардиром «Спартака» в завершившемся сезоне
Лучшим бомбардиром «Спартака» в сезоне-2020/21 стал нападающий Джордан Ларссон.
? 15 голов— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 16, 2021
? 5 голевых передач
Джордан Ларссон — лучший бомбардир «Спартака» в этом сезоне ? pic.twitter.com/gocneTPgOJ
23-летний швед провел за красно-белых 29 матчей в Тинькофф РПЛ и одну игру в БЕТСИТИ Кубке России. В его активе 15 голов и пять результативных передач.
В 30-м туре чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (2:2). Команда заняла второе место и сыграет в отборочном турнире Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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