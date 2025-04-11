«Спартак» уступает махачкалинскому «Динамо» после первого тайма

«Спартак» дома проигрывает махачкалинскому «Динамо» после первого тайма матча 24-го тура РПЛ — 0:2.

На 10-й минуте автоголом отметился защитник красно-белых Даниил Денисов, на 16-й минуте отличился Хуссем Мрезиг.

На 33-й минуте форвард «Спартака» Ливай Гарсия заменил нападающего Манфреда Угальде, который получил повреждение. Спустя четыре минуты вингер Пабло Солари вышел вместо защитника Олега Рябчука.