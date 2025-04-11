«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Гарсия заменил травмированного Угальде

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде получил повреждение в матче с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре РПЛ.

На 33-й минуте его заменил форвард Ливай Гарсия. Угальде почувствовал дискомфорт после собственного неудачного подката. Спустя четыре минуты вингер Пабло Солари заменил защитника Олега Рябчука.