«Спартак» условно наказан закрытием двух секторов, Руй Витория оштрафован

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС условно наказал «Спартак» закрытием двух секторов трибуны B стадиона «Открытие Банк Арена», информирует сайт РФС.

Как отмечается, на матче 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» фанаты красно-белых скандировали оскорбительные выражения.

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей и запретить допуск зрителей на секторы B103, B104 (трибуна В) стадиона «Спартак» на 1 (один) ближайший домашний матч условно», — говорится в сообщении.

Кроме того, главный тренер «Спартака» Руй Витория оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Штраф в 20 тысяч за то же самое нарушение получил тренер по работе с вратарями «Спартака» Луиш Эштевеш.

На 10 тысяч рублей оштрафован главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов — также за выход за пределы технической зоны.