Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром».

«Поражения «Краснодара» в предыдущих матчах? Я смотрел матчи с «Кубанью» и «Крыльями». «Краснодар» — хорошая команда. Отдельно стоит отметить их атакующие действия. Нам нужно будет играть в высоком темпе, чтобы игроки команды чувствовали поддержку друг друга.

У нас нет денежных штрафов за желтые карточки. Такое бывает только за неспортивное поведение. Например, если игрок опаздывает на какое-то мероприятие", — заявил он.

Почему часто пропускаем в концовке? У каждого такого пропущенного своя история. Со «Спартаком» недостаточно хорошо сыграли позиционно. С «Химками», возможно, команда не до конца сохранила концентрацию к завершению матча. Остальные примеры тоже имеют свои причины. Но важно отметить, что дело здесь не в физическом состоянии игроков", — сказал Шварц на пресс-конференции

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет 6 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.