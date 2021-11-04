«Зенит» наказан закрытием фанатского сектора на один матч РПЛ из-за поведения болельщиков
13:34
КДК РФС наказал «Зенит» за поведение фанатов на матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (4:1).
«За скандирование болельщиками ненормативной лексики оштрафовать «Зенит» на 80 000 рублей и запретить допуск болельщиков на сектор стадиона «Газпром Арена» на игру 15-го тура с «Нижним Новгородом», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
Встреча «Зенита» с «Нижним Новгородом» состоится 19 ноября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
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