«Зенит» наказан закрытием фанатского сектора на один матч РПЛ из-за поведения болельщиков

КДК РФС наказал «Зенит» за поведение фанатов на матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (4:1).

«За скандирование болельщиками ненормативной лексики оштрафовать «Зенит» на 80 000 рублей и запретить допуск болельщиков на сектор стадиона «Газпром Арена» на игру 15-го тура с «Нижним Новгородом», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Встреча «Зенита» с «Нижним Новгородом» состоится 19 ноября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.