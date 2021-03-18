«Спартак» одержал победу в матче с «Уралом»

«Спартак» обыграл «Урал» (5:1) в матче 23-го тура Тинкьофф чемпионата России.

На 12-й минуте счет в матче открыл Джордан Ларссон. Квинси Промес на 26-й минуте удвоил результат. В компенсированное к первому тайму время пенальти реализовал Александр Соболев.

«Урал» отыграл один мяч на 55-й минуте. Отличился Эрик Бикфалви, он тоже забил с пенальти. Уже через две минуты Ларссон оформил дубль. В конце матча дубль сделал и Соболев, забив с 11-метрового.

«Спартак» набрал 44 очка и занимает второе место в РПЛ. У лидирующего «Зенита» на четыре очка больше. «Урал» на 12-м месте — 26 очков.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Урал» примет «Арсенал».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

23-й тур

«Спартак» — «Урал» — 5:1 (3:0)

Голы: Ларссон, 12 (1:0). Промес, 26 (2:0). Соболев, 45+2 — с пенальти (3:0). Бикфалви, 55 — с пенальти (3:1). Ларссон, 57 (4:1). Соболев, 90+7 — с пенальти (5:1).

«Спартак»: А.В.Максименко, Жиго, Маслов, Джикия (Гапонов, 88), Зобнин (Кутепов, 67), Умяров, Крал (Хендрикс, 31), Айртон, Ларссон (Бакаев, 88), Соболев, Промес.

«Урал»: Коновалов, Кулаков, Страндберг, Герасимов, Калинин (Адамов, 77), Егорычев, Аугустыняк, Йовичич (Емельянов, 46), Бикфалви, Гаджимурадов (Подберезкин, 66), А.Максименко (Ибрахимай, 66).

Предупреждения: Герасимов, 56. Жиго, 74. Кутепов, 76. Ларссон, 84. Коновалов, 85. Айртон, 86. Страндберг, 90+6.

Судьи: Москалев (Воронеж). Мурашов (Москва), Ковалев (Реутов).

ВАР: Мешков (Дмитров). Еремин (Москва).

18 марта. Москва. Стадион «Открытие Арена».