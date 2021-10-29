Пресняков: «Если «Спартак» проиграет «Ростову», это повлияет на Виторию»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Ростова».

«После таких одинаковых голов-близнецов, которые влетали «Спартаку» от «Зенита», сейчас вообще не знаю, что там будет получаться у красно-белых. Надежда на победу какая-то есть, в футболе всякое бывает: даже «Наполи» смог неожиданно обыграть в гостях. Хочется, чтобы ребята поверили в себя и сумели одолеть «Ростов», но настроен я не слишком оптимистично. Если завтра еще раз проиграют, это может повлиять на Виторию, потому что такие оплеухи получать и продолжать делать то, что делалось до этого... Жизнь показывала, что это неудачно. Он говорит: «Мне некого ставить. Вы видели, как тренируются другие игроки, чтобы высказывать мнение? Сами попробуйте», но это просто отговорки и довольно-таки старая песня», — сказал Пресняков «СЭ».

Матч пройдет 30 октября 2021 года на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Начало — в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» с 17 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 12-я строчка и 12 баллов.