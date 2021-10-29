Деспотович не успеет восстановиться от травмы к матчу с ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что нападающий Джордже Деспотович не успеет восстановиться от травмы колена к матчу 13-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Деспотович пока не готовится к ближайшим играм. Сроки его восстановления будут понятны позже. Готовимся к игре с ЦСКА в штатном режиме. Понятно, что для нас сейчас каждая игра является очень важной, ответственной независимо от соперника. Понятно, что, когда ты не побеждаешь, у тебя эмоциональный фон не самый лучший, но, с другой стороны, это наша работа, мы обязаны в любом состоянии в хорошем настроении подойти к игре», — приводит официальный сайт казанцев слова Слуцкого.

В сезоне-2021/22 Деспотович провел 8 матчей за «Рубин», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. 29-летний серб пропустил две последних игры команды: с «Локомотивом» (2:2) и «Уфой» (1:1).

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится завтра, 30 октября. Начало встречи — в 14.00 (мск).