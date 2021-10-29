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Деспотович не успеет восстановиться от травмы к матчу с ЦСКА

11:27
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что нападающий Джордже Деспотович не успеет восстановиться от травмы колена к матчу 13-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Деспотович пока не готовится к ближайшим играм. Сроки его восстановления будут понятны позже. Готовимся к игре с ЦСКА в штатном режиме. Понятно, что для нас сейчас каждая игра является очень важной, ответственной независимо от соперника. Понятно, что, когда ты не побеждаешь, у тебя эмоциональный фон не самый лучший, но, с другой стороны, это наша работа, мы обязаны в любом состоянии в хорошем настроении подойти к игре», — приводит официальный сайт казанцев слова Слуцкого.

В сезоне-2021/22 Деспотович провел 8 матчей за «Рубин», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. 29-летний серб пропустил две последних игры команды: с «Локомотивом» (2:2) и «Уфой» (1:1).

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится завтра, 30 октября. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-seychas-kazhdaya-igra-otvetstvennaya

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры