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«Спартак» — «Ростов»: Хаджикадунич получил красную карточку

18:08
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Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич был удален в середине второго тайма матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Футболист получил второе предупреждение за фол на нападающем красно-белых Александре Соболеве.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов»

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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