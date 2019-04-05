"Спартак" провел тренировку в Тушине накануне дерби с ЦСКА

"Спартак" провел тренировку на одном из тренировочных полей в Тушине перед матчем 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА, информирует официальный Твиттер красно-белых. Оно расположено возле стадиона "Открытие Арена", на котором пройдет завтрашнее дерби.

📰 Тренировка в Тушине накануне дерби



За сутки до матча #СпартакЦСКА красно-белые провели предматчевую тренировку. Причем занятие прошло не на базе в Тарасовке, а на одном из тренировочных полей около домашней арены #Спартак’а в Тушине.#Derby #Дерби #Spartak pic.twitter.com/7tjopbhguH – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 апреля 2019 г.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. ЦСКА с 37 баллами располагается на 4-й строчке.

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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