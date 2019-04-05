19:53 | Футбол — РПЛ

"Спартак" провел тренировку в Тушине накануне дерби с ЦСКА

0
Обсудить

"Спартак" провел тренировку на одном из тренировочных полей в Тушине перед матчем 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА, информирует официальный Твиттер красно-белых. Оно расположено возле стадиона "Открытие Арена", на котором пройдет завтрашнее дерби.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. ЦСКА с 37 баллами располагается на 4-й строчке. 

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

Спартак - ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Как закончится матч 22-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
Материалы других СМИ