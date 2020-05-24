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«Спартак» провел тренировку на поле впервые за два месяца

19:32
Георгий Джикия и Илья Кутепов. Фото ФК «Спартак»
Георгий Джикия и Илья Кутепов. Фото ФК «Спартак»
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Пресс-служба «Спартака» сообщает, что футболисты московской команды приняли участие в двух тренировках на поле впервые с середины марта, когда был приостановлен чемпионат России из-за пандемии коронавируса.

Тренировочным процессом руководил специалист по физподготовке Владимир Чепзанович, так как главный тренер красно-белых Доменико Тедеско и его помощники находятся на обязательном карантине.

Игроки разминались и выполняли упражнения в малых группах с соблюдением всех необходимых правил. У всех футболистов и сотрудников клуба несколько раз в день проверяют температуру.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. «Спартак» занимает 8-е место с 28 очками после 22 туров чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-05-24-snova_na_pole_spustya_dva_mesyatsa/

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