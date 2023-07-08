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Сегодня, 19:53

«Спартак» проиграл «Акрону» во втором товарищеском матче дня

Виктория Кравченко
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Футболист Антон Зиньковский
«Спартак» проиграл «Акрону» во втором товарищеском матче дня.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» проиграл тольяттинскому «Акрону» во втором товарищеском матче — 0:2. Встреча прошла в формате 2 тайма по 35 минут.

У победителей отличились Руслан Апеков и Александр Попов.

Ранее сегодня «Спартак» и «Акрон» провели первый товарищеский матч, который закончился вничью 1:1.

18 июля «Спартак» сыграет против азербайджанского «Нефтчи» в контрольном матче.

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак» — «Акрон» — 0:2 (0:1)

Голы: Апеков, 2 (0:1). Попов, 56 (0:2).

«Спартак»: Селихов (Свинов, 36), Джикия, Чернов, Маслов, Классен, Зиньковский, Лайкин, Шильцов (Умяров, 36), Зорин, Бальде, Соболев.

«Акрон»: Волков (Нагаев, 21), Данилкин (Еремин, 21), Анджелкович, Песегов (Попов, 21), Чудин (Данилин, 21), Савичев (Гусев, 21), Азаров, Димоски, Макаров (Барт, 21), Апеков, Эльдарушев.

Предупреждения: Анджелкович, 11. Азаров, 53. Чернов, 53. Зиньковский, 63.

Судья: Турбин (Дмитров).

8 июля. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
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