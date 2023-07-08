«Спартак» проиграл «Акрону» во втором товарищеском матче дня
«Спартак» проиграл тольяттинскому «Акрону» во втором товарищеском матче — 0:2. Встреча прошла в формате 2 тайма по 35 минут.
У победителей отличились Руслан Апеков и Александр Попов.
Ранее сегодня «Спартак» и «Акрон» провели первый товарищеский матч, который закончился вничью 1:1.
18 июля «Спартак» сыграет против азербайджанского «Нефтчи» в контрольном матче.
Товарищеские матчи. Клубы
«Спартак» — «Акрон» — 0:2 (0:1)
Голы: Апеков, 2 (0:1). Попов, 56 (0:2).
«Спартак»: Селихов (Свинов, 36), Джикия, Чернов, Маслов, Классен, Зиньковский, Лайкин, Шильцов (Умяров, 36), Зорин, Бальде, Соболев.
«Акрон»: Волков (Нагаев, 21), Данилкин (Еремин, 21), Анджелкович, Песегов (Попов, 21), Чудин (Данилин, 21), Савичев (Гусев, 21), Азаров, Димоски, Макаров (Барт, 21), Апеков, Эльдарушев.
Предупреждения: Анджелкович, 11. Азаров, 53. Чернов, 53. Зиньковский, 63.
Судья: Турбин (Дмитров).
8 июля. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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4
|Ростов
|0
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|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -