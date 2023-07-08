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Сегодня, 19:10

Кураньи: «Может быть, в будущем я буду приводить в «Динамо» хороших игроков»

Кураньи рассказал, чем в будущем сможет помогать «Динамо»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Кевин Кураньи рассказал «СЭ», чем в будущем сможет помогать бело-голубым.

— Бывало ли такое, что руководство «Динамо» советовалось с вами относительно трансферов из-за границы?

— Пока нет, но, возможно, скоро так будет. У меня есть свое агенство. Может быть, в будущем я буду приводить в «Динамо» хороших игроков!

Немец с 2010 по 2015 год выступал за «Динамо». Он провел за бело-голубых 151 матч, забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи.

Кевин Кураньи
ФК Динамо (Москва)
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