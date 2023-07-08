Умяров впервые сыграл за «Спартак» с октября 2022 года
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров 8 июля провел первый матч в футболке красно-белых после повреждения. Футболист не играл на протяжении 272 встреч.
Хавбек участвовал во втором товарищеском матче против «Акрона» (0:2).
«С возвращением, Наиль!» — написала пресс-служба клуба.
В середине марта хавбек перенес операцию на плюсневой кости после того, как консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Он получил повреждение в октябре прошлого года. 22-летний футболист присутствовал на матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) на костылях.
В сезоне-2022/23 Умяров провел 14 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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