Умяров впервые сыграл за «Спартак» с октября 2022 года

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров 8 июля провел первый матч в футболке красно-белых после повреждения. Футболист не играл на протяжении 272 встреч.

Хавбек участвовал во втором товарищеском матче против «Акрона» (0:2).

«С возвращением, Наиль!» — написала пресс-служба клуба.

В середине марта хавбек перенес операцию на плюсневой кости после того, как консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Он получил повреждение в октябре прошлого года. 22-летний футболист присутствовал на матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) на костылях.

В сезоне-2022/23 Умяров провел 14 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.