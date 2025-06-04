«Спартак» продлил контракт с Довбней

«Спартак» объявил о продлении контракта с вратарем Александром Довбней.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Важно отметить, что богатый опыт и позитивный настрой Довбни помогают сохранять правильную атмосферу в коллективе», — говорится в сообщении на сайте клуба.

38-летний Довбня в сезоне-2024/25 провел за «Спартак» 1 матч.