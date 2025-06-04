Адиев заявил, что подписал бумаги о прекращении работы в «Химках»

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» заявил о прекращении работы в подмосковном клубе

«Сегодня подписал бумаги о прекращении работы в «Химках», — сказал Адиев «СЭ».

16 апреля 2025 года 47-летний Адиев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок». Контракт специалиста с клубом был рассчитан на год. Под руководством Адиева «Химки» провели 6 матчей (1 победа, 3 ничьи и 2 поражения).

Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне и не успели подать заявку на лицензию для участия в первой лиге.

Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.