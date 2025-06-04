В махачкалинском «Динамо» заявили, что ведут переговоры с клубами РПЛ по Пальцеву

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Валентина Пальцева.

«Понятно, что Валентин — один из лидеров команды. Он ярко проявил себя в прошедшем сезоне, поэтому к нему есть интерес на рынке РПЛ. Работа ведется, с клубами определенные переговоры ведутся. Но это такая история, которая в любой момент может закончиться. Можешь договориться на 99 процентов, а потом сыграет 1 процент в другую сторону», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне РПЛ-2024/25 23-летний защитник провел 28 матчей за «Динамо».