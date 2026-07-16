«Спартак» принес соболезнования родным Владислава Дуюна

«Спартак» принес соболезнования родным и близким бывшего полузащитника Владислава Дуюна.

Хавбек скончался 15 июля в возрасте 49 лет. Сообщалось, что причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

«Приносим глубокие соболезнования родным и близким Владислава», — сообщает пресс-служба красно-белых.

Дуюн играл за «Спартак» в 1996 и 1997 годах. Затем выступал за нижегородский «Локомотив», «Ростсельмаш», «Балтику», саратовский «Сокол», «Витязь», подольский «Авангард» и другие клубы. Профессиональную карьеру Дуюн завершил в 2012 году.