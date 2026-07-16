«Краснодар» представил форму на сезон-2026/27

«Краснодар» представил домашний и выездной комплекты форм на сезон-2026/27.

Футболка выполнена в традиционном зеленом цвете с черными вертикальными полосками и воротником. Эмблема клуба в домашнем комплекте представляет собой кожаную нашивку.

Форма «Краснодара» в сезоне-2026/27. Фото ФК Краснодар

Форма «Краснодара» в сезоне-2026/27. Фото ФК Краснодар

В сезоне РПЛ-2025/26 «Краснодар» набрал 66 очков и занял второе место, уступив «Зениту» (68 очков).

В 1-м туре сезона-2026/27 «быки» сыграют на выезде с «Рубином» 26 июля.