«Зенит» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в сентябре

«Зенит» проведет выездной товарищеский матч с «Шанхай Шэньхуа», информирует пресс-служба российского клуба.

Встреча пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15.00 мск.

«Шанхай», который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Китая.

18 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Начало — в 19.30 мск.