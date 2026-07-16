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16 июля, 13:26

«Зенит» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в сентябре

Руслан Минаев

«Зенит» проведет выездной товарищеский матч с «Шанхай Шэньхуа», информирует пресс-служба российского клуба.

Встреча пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15.00 мск.

«Шанхай», который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Китая.

18 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Начало — в 19.30 мск.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Шанхай Шэньхуа
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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