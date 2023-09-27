«Евро Футбол»: «Спартак» предложит Джикии новый контракт в случае снижения зарплаты

«Спартак» готов продлить контракт с капитаном Георгием Джикией на определенных условиях, сообщает «Евро Футбол».

По данным источника, красно-белые продлят соглашение с 29-летним россиянином только в случае существенного снижения зарплаты.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Игрок выступает за московский клуб с 2017 года. С тех пор он провел за команду 211 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Защитник оставался на скамейке в трех из последних пяти матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Джикии 8 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее агент игрока прокомментировал решение Гильермо Абаскаля оставить защитника на скамейке запасных.

«Спартак» с 16 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.