Фернандес: «Семак — это один из величайших тренеров в истории России»
Защитник «Зенита» Марио Фернандес считает главного тренера команды Сергея Семака одним из величайших в истории России.
«Семак — это один из величаи?ших тренеров в истории России. Победитель. По натуре Семак очень спокои?ныи? человек, излучает уверенность, всегда защищает игроков, вселяет веру. Мне это близко», — цитирует Sport24 Фернандеса.
Семак в 2018 году возглавил «Зенит» и с тех пор победил во всех пяти чемпионатах России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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