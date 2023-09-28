Фернандес: «Семак — это один из величайших тренеров в истории России»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес считает главного тренера команды Сергея Семака одним из величайших в истории России.

«Семак — это один из величаи?ших тренеров в истории России. Победитель. По натуре Семак очень спокои?ныи? человек, излучает уверенность, всегда защищает игроков, вселяет веру. Мне это близко», — цитирует Sport24 Фернандеса.

Семак в 2018 году возглавил «Зенит» и с тех пор победил во всех пяти чемпионатах России.