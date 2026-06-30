Источник: «Спартак» предложил «Сочи» 1 миллион евро за воспитанника «Зенита» Дегтева

«Спартак» предложил «Сочи» 1 миллион евро за трансфер вратаря Александра Дегтева, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сочинцы еще не приняли окончательного решения по поводу будущего 21-летнего голкипера.

Дегтев является воспитанником академии «Зенита». К «Сочи» футболист присоединился в 2023 году, а в РПЛ за команду дебютировал в 2024-м. В сезоне-2025/26 вратарь провел 20 матчей во всех турнирах, пропустив 40 голов и трижды сыграв на ноль.

«Сочи» занял последнее, 16-е место в чемпионате России-2025/26 и вылетел в ФНЛ.