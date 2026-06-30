Далер Кузяев покинул «Рубин»
Полузащитник Далер Кузяев покинул «Рубин» после окончания срока действия контракта, сообщила пресс-служба казанского клуба.
29 июня «СЭ» сообщал о желании 33-летнего футболиста продолжить карьеру в Испании.
Действующее соглашение Кузяева с «Рубином» завершилось сегодня, 30 июня 2026-го. Стороны не стали активировать опцию продления контракта на год.
Кузяев стал игроком «Рубина» 24 сентября 2025-го. В сезоне-2025/26 он принял участие в 19 матчах, в которых не совершил результативных действий. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 миллиона евро.
В сезоне-2025/26 «Рубин» набрал 43 очка и занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ФК «Рубин»
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|2
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|19
|
3
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
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|4
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|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
|
6
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|0
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|
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|2
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|
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|
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|
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|4
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|
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|6
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|9
|
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|2
|2
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|
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|9
|1
|5
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|
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|9
|1
|4
|4
|8-11
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|
15
|Родина
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|1
|2
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|10-22
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|
16
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|9
|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
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|Рубин – Динамо
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Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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