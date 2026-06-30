Далер Кузяев покинул «Рубин»

Полузащитник Далер Кузяев покинул «Рубин» после окончания срока действия контракта, сообщила пресс-служба казанского клуба.

29 июня «СЭ» сообщал о желании 33-летнего футболиста продолжить карьеру в Испании.

Действующее соглашение Кузяева с «Рубином» завершилось сегодня, 30 июня 2026-го. Стороны не стали активировать опцию продления контракта на год.

Кузяев стал игроком «Рубина» 24 сентября 2025-го. В сезоне-2025/26 он принял участие в 19 матчах, в которых не совершил результативных действий. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 «Рубин» набрал 43 очка и занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ.