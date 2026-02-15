«Спартак» поздравил Рябчука с рождением ребенка

У защитника «Спартака» Олега Рябчука родился сын.

Пресс-служба московского клуба поздравила футболиста и его супругу с пополнением в семье.

«Олег Рябчук стал папой! Поздравляем Олега и Владлену с рождением сына! Пусть малыш растет здоровым и счастливым», — говорится в сообщении.

Рябчук выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2025/26 футболист провел 14 матчей за клуб во всех турнирах.