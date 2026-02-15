«Локомотив» поздравил Фассона с рождением ребенка

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон впервые стал отцом.

Пресс-служба московского клуба поздравила футболиста и его супругу с пополнением в семье.

«Лукас Фассон впервые стал отцом! От всей души поздравляем Лукаса и его супругу с рождением малыша! Пусть в их доме всегда царят любовь и гармония», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Фассон выступает за московский клуб с июля 2022 года. В сезоне-2025/26 футболист провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.