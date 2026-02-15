Семак рассказал о первых тренировках Дурана в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о первых тренировках в команде новичка нападающего Джона Дурана.
— Есть ли уже какое-то сформированное мнение по поводу новичка Джона Дурана? Удалось ли с ним пообщаться, узнать его получше?
— Он только начинает тренироваться в общей группе, провел полторы тренировки с командой. Поэтому говорить что-то преждевременно. То, что мы видим — что игрок очень талантливый, очень перспективный. Надеемся, что он принесет нам пользу и наберет те кондиции и ту формы, которые будут необходимы для того, чтобы играть.
— Правильно ли мы понимаем, что в игровых упражнениях пока его не видели? И это как раз одна из задач третьего сбора — интегрировать его в игровые схемы?
— Практически полторы тренировки он провел вместе с командой, игровые упражнения он уже делал. Но нам нужно, конечно, поближе его узнать и в игре уже в полных составах посмотреть. Пока мы смогли только исходя из тех упражнений, которые мы проводили: в малых группах, небольшие футболы. На большом пространстве он еще не принимал участие в упражнениях, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
«Зенит» арендовал 22-летнего футболиста у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона-2025/26. Форвард играл за «Аль-Наср» с января 2025 года. На его счету 12 забитых мячей в 18 матчах.
С июля 2025 года Дуран выступал на правах аренды за «Фенербахче». Колумбиец провел за турецкую команду 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
Также Дуран ранее играл за «Энвигадо», «Чикаго Файр» и «Астон Виллу». На его счету 3 гола в 17 матчах в сборной Колумбии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0