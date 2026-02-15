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Семак рассказал о первых тренировках Дурана в «Зените»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о первых тренировках в команде новичка нападающего Джона Дурана.

— Есть ли уже какое-то сформированное мнение по поводу новичка Джона Дурана? Удалось ли с ним пообщаться, узнать его получше?

— Он только начинает тренироваться в общей группе, провел полторы тренировки с командой. Поэтому говорить что-то преждевременно. То, что мы видим — что игрок очень талантливый, очень перспективный. Надеемся, что он принесет нам пользу и наберет те кондиции и ту формы, которые будут необходимы для того, чтобы играть.

— Правильно ли мы понимаем, что в игровых упражнениях пока его не видели? И это как раз одна из задач третьего сбора — интегрировать его в игровые схемы?

— Практически полторы тренировки он провел вместе с командой, игровые упражнения он уже делал. Но нам нужно, конечно, поближе его узнать и в игре уже в полных составах посмотреть. Пока мы смогли только исходя из тех упражнений, которые мы проводили: в малых группах, небольшие футболы. На большом пространстве он еще не принимал участие в упражнениях, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» арендовал 22-летнего футболиста у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона-2025/26. Форвард играл за «Аль-Наср» с января 2025 года. На его счету 12 забитых мячей в 18 матчах.

С июля 2025 года Дуран выступал на правах аренды за «Фенербахче». Колумбиец провел за турецкую команду 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Также Дуран ранее играл за «Энвигадо», «Чикаго Файр» и «Астон Виллу». На его счету 3 гола в 17 матчах в сборной Колумбии.

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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Джон Дуран
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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