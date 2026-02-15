Семак рассказал о первых тренировках Дурана в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о первых тренировках в команде новичка нападающего Джона Дурана.

— Есть ли уже какое-то сформированное мнение по поводу новичка Джона Дурана? Удалось ли с ним пообщаться, узнать его получше?

— Он только начинает тренироваться в общей группе, провел полторы тренировки с командой. Поэтому говорить что-то преждевременно. То, что мы видим — что игрок очень талантливый, очень перспективный. Надеемся, что он принесет нам пользу и наберет те кондиции и ту формы, которые будут необходимы для того, чтобы играть.

— Правильно ли мы понимаем, что в игровых упражнениях пока его не видели? И это как раз одна из задач третьего сбора — интегрировать его в игровые схемы?

— Практически полторы тренировки он провел вместе с командой, игровые упражнения он уже делал. Но нам нужно, конечно, поближе его узнать и в игре уже в полных составах посмотреть. Пока мы смогли только исходя из тех упражнений, которые мы проводили: в малых группах, небольшие футболы. На большом пространстве он еще не принимал участие в упражнениях, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» арендовал 22-летнего футболиста у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона-2025/26. Форвард играл за «Аль-Наср» с января 2025 года. На его счету 12 забитых мячей в 18 матчах.

С июля 2025 года Дуран выступал на правах аренды за «Фенербахче». Колумбиец провел за турецкую команду 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Также Дуран ранее играл за «Энвигадо», «Чикаго Файр» и «Астон Виллу». На его счету 3 гола в 17 матчах в сборной Колумбии.