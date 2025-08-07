«Спартак» поздравил председателя совета директоров Матыцына с 64-летием
«Спартак» опубликовал поздравление председателя совета директоров Александра Матыцына с днем рождения. 7 августа ему исполнилось 64 года.
«Наш клуб желает Александру Кузьмичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых достижений в работе и радостных эмоций от успехов «Спартака», — говорится в сообщении.
Матыцын возглавляет совет директоров «Спартака» с 26 сентября 2022 года. Он сменил на этом посту Леониода Федуна.
Новости