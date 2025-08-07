Кисляк: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Подготовка к игре с «Рубином» идет полным ходом»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о подготовке команды к матчу с «Рубином» в 4-м туре РПЛ и оценил предстоящего соперника.

Игра состоится в субботу, 9 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 15.45 по московскому времени.

— Подготовка идет полным ходом, готовимся к игре с «Рубином».

— Как тебе «Рубин» на старте сезона?

— «Рубин» — хорошая команда, с хорошим подбором игроков. Они это демонстрировали в прошлом сезоне и в начале этого. Будет хороший и интересный матч.

— Болельщики переживают, что много игроков уходит. Ждете новичков?

— В команде это не обсуждается, мы должны играть в футбол. А трансферами занимается руководство клуба. У нас хорошая атмосфера, хороший микроклимат в команде. И готовимся к следующему матчу.

— Как Алвес и Верде прижились в команде?

— Все уже обжились, все уже свои. Как будто несколько лет в команде, приняли их только с радостью. Они помогут нам во всех матчах. Главное, чтобы они чувствовали себя как дома, чтобы проявить свои лучшие качества.