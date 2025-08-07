Кисляк — о слухах про переезд в Турцию: «Это ерунда, которая всплывает, и ее так же быстро заметают»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как реагирует на слухи об интересе к нему со стороны турецких клубов.

— Сначала писали про интерес к тебе от «Фенербахче», сейчас «Галатасарай». Как реагируешь?

— Никак. Узнаю об этом, как и вы. Мне никто ничего не говорит, так же читаю, как и вы, об этом.

— Говорят, что агент ездил в Стамбул.

— Много чего говорили. Я был в Старом Осколе, когда это говорили. Говорили, что я уже там. И что теперь? Это ерунда, которая всплывает, и ее так же быстро заметают.

— Как реагировал на активность турецких болельщиков в твоих социальных сетях?

— Прикольно, когда пишут так много турков. Я особо не обращал внимания на это. Поэтому это не больше чем слухи. Я играю за ЦСКА, люблю играть за ЦСКА.

Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2023 года. В сезоне-2025/26 19-летний полузащитник провел за армейцев 1 матч в FONBET Кубке России и 3 — в РПЛ, отметившись 2 результативными передачами. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2028-го.